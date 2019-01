Il Martina prosegue la sua striscia vincente

Il Martina è la capolista del girone A del campionato di Promozione, in coabitazione col San Marco. La prima della classe, dopo la vittoria ottenuta sul campo della Nuova Spinazzola, dispone di 45 punti frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e zero sconfitte. La capolista ha segnato 46 gol (miglior attacco della competizione) mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco 12 volte (miglior difesa della competizione). Nel prossimo turno il Martina sfida in casa il Vigor Liberty San Paolo Bari che si trova nei bassifondi dela classifica e che ha collezionato finora solo 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Nell'ultimo turno il Vigor Liberty San Paolo Bari ha battuto in casa col punteggio di 3-0 l'Audace Barletta.

