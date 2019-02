Il Memory Campi vince il ricorso

Aveva fatto discutere la vittoria a tavolino da parte dell'Atletico Veglie sulla Memory Campi, con quest'ultima che aveva fatto ricorso presso il Giudice Sportivo. Di seguito la nota: "La Corte sportiva d’Appello territoriale ha accolto il reclamo della Memory Campi in merito alla partita giocata sul campo dell’Atletico Veglie il 25 novembre scorso, terminata 3-0 a tavolino per i padroni di casa. Questo perchè l’accensione dell’impianto d’illuminazione ha influito sul regolare svolgimento della gara stessa in quanto l’impianto non risultava regolarmente omologato, “come attestato dalla sezione Ufficio Impianti Sportivi del Comitato Regionale Puglia del 28/1/2019”. Il Campi sale a quota 26 e supera il Veglie, fermo a 25. Pronta la risposta del presidente dell'Atletico: "Questo è il mondo sportivo, dove basta trovare la persona giusta e si può ribaltare il risultato del campo. Certo c'è ne vuole di coraggio per chiedere di ribaltare un secco 3-0 in un 0-3 a tavolino. Più coraggio c'è ne vuole al "così detto" organo federale che senza cognizione di causa decreta ed accontenta un desiderio di parte. Ennesimo torto ricevuto dalla Società Atletico Veglie in questa annata, se nei precedenti episodi non siamo andati oltre, questa volta scoppieranno molte "bombe".

