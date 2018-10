Il Molfetta batte il Terlizzi e diventa capolista

Dopo sette giornate del campionato di Eccellenza è il Molfetta la nuova capolista del torneo alla luce dei suoi 15 punti e scalza il Terlizzi che è distante di un solo punto. La prima della classe detiene il secondo miglior attacco della competizione (ex aequo con Fortis Altamura) alle spalle del Casarano (13 reti). Il Molfetta è riuscito ad ottenere il primo piazzamento dopo la vittoria in casa proprio contro il Terlizzi, unica sconfitta fin qui nel campionato di Eccellenza. Nel prossimo turno il Molfetta sfiderà lontano dalle mura amiche l'Alto Tavoliere San Severo che si trova penultima in campionato a quota 3 punti.

