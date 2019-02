Il Molfetta Calcio risponde al preavviso di ricorso del Brindisi

Risponde così la società del Molfetta Calcio al preavviso di reclamo annunciato del Brindisi Football in merito alla partita di domenica scorsa, finita 2-0 per i baresi.

“La società A.S.D. Molfetta Calcio dichiara infondato il ricorso presentato dal Brindisi Football Club sull’omologazione della nostra vittoria conseguita nello scorso match disputato domenica 3 febbraio 2019.

Non sussiste, infatti, alcun tipo di errore tecnico o di forma. Ci dispiace sottolineare come, anche in questo caso, non si accetti il verdetto del campo e si cerchi ad ogni costo un pretesto pur di prevalere. Ad oggi non ci è stata ancora fornita, infatti, la fantomatica motivazione che garantirebbe l’annullamento del risultato ottenuto sul campo”.

