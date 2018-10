Il Molfetta stende l'Alto Tavoliere San Severo

La capolista Molfetta, nell'ottavo turno del campionato di Eccellenza, ha vinto per 1-0 in trasferta sul campo dell'Alto Tavoliere San Severo. A decidere il match è stato Ventura al 29' della ripresa. I biancorossi finora hanno raggiunto sei vittorie, nessun pareggio e due sconfitte realizzando 13 reti mentre per quanto concerne le reti subiti ne hanno incassate 7. La prima della classe è reduce da cinque vittorie consecutive e il suo ultimo stop si registra alla terza giornata quando perse in casa per 2-1 contro l'Altetico Vieste. Nel prossimo turno il Molfetta sfiderà in casa il Molfetta Sportiva 1917, fanalino di coda del campionato a quota 3 punti.

