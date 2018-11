Il Nardò all'esame Sorrento

Un buon inizio di campionato per il Nardò, che attualmente ha 14 punti in classifica nel girone H di Serie D. La vittoria nella scorsa giornata contro il Pomigliano ha caricato ancora di più l'ambiente, che vuole veramente combinare qualcosa di importante in questa stagione. C'è solo un piccolo problema, ossia che la maggior parte dei punti, ben 10, sui 14 conquistati in campionato, sono arrivati dagli acuti in trasferta, mentre in casa invece il rendimento non è costante. Dunque toccherà a mister Taurino cambire questo trend casalingo, partendo magari proprio contro il Sorrento, squadra da non sottovalutare dato che ha un attacco molto profilico.

