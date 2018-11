Il Picerno frena in casa del Gelbison

La capolista Picerno pareggia (1-1) in casa della compagine Gelbison Vallo Della Lucania nella decima giornata del turno infrasettimanale del campionato di Serie D, girone H. I padroni di casa erano chiamati ad una prova di riscatto dopo gli ultimi risultati poco confortanti mentre gli uomini di Giacomarro dovevano confermare la prima posizione in classifica. Il match si sblocca al minuto 11 a favore dei rossoblù quando Esposito effettua un cross preciso per Santaniello che di testa batte D'Agostino. Nella seconda frazione di gioco al 7' i padroni di casa trovano la rete del pareggio con Merkaj che beffa Coletta con una splendida rovesciata con la palla che va dritto all'incrocio. Con questo pareggio il Picerno è saldo al comando con 22 punti mentre il Gelbison si piazza all'undicesimo posto con 13 punti.

