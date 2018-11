Il Rotonda si divide la posta con il Portici

Il Rotonda, fanalino di coda nel campionato di Serie D nel girone I, ha pareggiato in casa contro il Portici col risultato di 1-1. Al 26' i Lupi passano in vantaggio della prima frazione di gioco con Flores ma poi vengono ripresi dagli ospiti al minuto 48 con Sall che realizza il goal di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Per il Rotonda si tratta del primo pareggio acquisito in campionato: inoltre la squadra ha il secondo peggior attacco del campionato (7 reti, peggio ha fatto solo la Città di Messina con 6) mentre dispone della peggior difesa del torneo (18 reti subite). Nel prossimo turno il Rotonda sfiderà in trasferta il Palmese che è a quota 15 punti.

