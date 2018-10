Il San Marco regola la pratica Trulli E Grotte per 3-1

La capolista San Marco (21 punti) procede il suo cammino nel campionato a vele spiegate. Nella settima giornata del girone A la prima della classe ha battuto 3-1 in casa la compagine Trulli E Grotte e grazie a questo successo la formazione granata è ancora imbattuta grazie alle 7 vittorie ottenute senza nessun pareggio e tantomeno nessuna sconfitta con 18 goal fatti e 4 subiti. Nel prossimo turno il San Marco affronta in trasferta l'Audace Barletta che è reduce dalla vittoria lontano dalle mura amiche contro il Don Uva per 1-0.

