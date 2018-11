Il San Marco rifila il tris al Noicattaro

Il suo percorso arriva sempre più su: il San Marco vince 3-0 dinanzi ai propri tifosi contro il Noicattaro con la tripletta del bomber Salerno e il suo divario dalla seconda in classifica aumenta sempre di più (ora a +9 sullo Sporting Donia). La prima della classe, dopo undici giornate di campionato, non ha mai perso e ha collezionato lo score impressionante di dieci vittorie e un pareggio. L'unica squadra che è riuscita nell'impresa di dividere la posta in palio contro i granata è stata il Martina nella nona giornata quando riuscì a impattare sul campo del "Tonino Parisi" con il match che terminò a reti inviolate. Il San Marco nel prossimo turno, nella dodicesima giornata, affronterà in trasferta lo Sporting Donia che staziona proprio in seconda posizione in classifica.

