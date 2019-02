Il San Severo frena la sua corsa, così come il Gallipoli

Nella parte bassa della classifica va a punti solo il San Severo, che impatta in casa con il Vieste, frenandone la rincorsa playoff. Il distacco dei foggiani comincia a farsi pesante, così come quello del Gallipoli, che perde lo scontro diretto con l’Altamura. È una squadra in grande salute la Fortis, che rafforza la quarta piazza e colleziona il sesto risultato utile di fila, quarta vittoria in sei giornate allontanando ulteriormene le inseguitrici e rendendo la vita decisamente più difficile alle prime della classe, dimostrando di poter essere in grado di competere per un posto in prima fila per il salto di categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA