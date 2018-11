Il Team Altamura e il Taranto si dividono la posta

Il Taranto si divide la posta insieme con il Team Altamura (2-2). Nella decima giornata del turno infrasettimanale del campionato di Serie D, girone H, gli uomini di Panarelli con questo pari conquistano il secondo posto in classifica agganciando l'Audace Cerignola complice la sconfitta proprio dei gialloblù in casa della Città di Fasano (2-1). Il Taranto si porta in vantaggio al 23' con la zuccata vincente di D'Agostino su cross del giocatore Di Senso. Al 36' i padroni di casa pareggiano con Tedesco che segna da posizione ravvicinata dopo la respinta di Cavalli. Al 43' il Taranto è nuovamente in vantaggio con Favetta che segna in scivolata. Il Team Altamura pareggia i conti al 36' della ripresa con una punizione di Guadalupi la cui conclusione viene deviata dalla barriera rossoblù.

