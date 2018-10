Il Terlizzi si riprende la vetta e pensa alla sfida contro il Molfetta

Nel campionato di Eccellenza dopo la sesta giornata la nuova capolista è il Terlizzi che in virtù del successo sul Corato per 3-0 si riprende la vetta della classifica a spese della Fortis Altamura che invece che si divide la posta con l’Otranto (0-0). La prima della classe ha conseguito finora 14 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Inoltre ha segnato 10 goal e ne ha subiti solamente 3. Nella prossima sfida il Terlizzi in trasferta sfiderà il Molfetta che si trova all’ultimo posto nel torneo.

