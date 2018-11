Il Trastevere fa la voce grossa in casa del Ladispoli

Il Trastevere ha avuto la meglio sul Ladispoli per 1-0. A decidere le sorti del martch ci ha pensato Luigi Lucchese al 20' della prima frazione di gioco che sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Salvato che non può nulla sul goal. Con questo successo la capolista ha 25 punti in classifica ed è per la banda di Perrotti il secondo trionfo consecutivo in campionato. Al momento il Trastevere ha collezionato otto vittorie, un pareggio e due sconfitte segnando 21 reti e subendone 9. L'ultimo tonfo che si ricorda in campionato per gli amaranto risale alla nona giornata quando persero per 2-1 in casa della compagine Torres.

© RIPRODUZIONE RISERVATA