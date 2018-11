Il Trulli e Grotte cade in casa contro il Virtus Bitritto

Il fanalino di coda Trulli e Grotte, 6 punti in classifica, ha perso di misura in casa contro la Virtus Bitritto per 1-0. La classifica in casa gialloverde si fa sempre più drammatica con due vittorie solamente conquistate, zero pareggi e nove sconfitte. Nessuno più del Trulli e Grotte ha ottenuto più ko in campionato ed è inoltre l'unica compagine ancora nella competizione a non aver pareggiato. Nel prossimo turno la squadra di Alessandro Giardino farà visita allo Sporting Apricena che si trova in settima posizione in graduatoria e ha conquistato 16 punti. L'ultima vittoria dei gialloverdi risale alla sesta giornata quando vinse tra le mura amiche 5-1 contro il Bitonto.

