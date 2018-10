Il Vigor Liberty San Paolo Bari frena la corsa dello Sporting Donia

Il Vigor Liberty San Paolo Bari, che si trova a 5 punti, nell'ottava giornata di campionato, ha pareggiato in casa dello Sporting Donia per 1-1. I due goal vengono messi a segno entrambi nel primo tempo: al goal di Iacobone al 15' del primo tempo rispondono gli ospiti al 27' della prima frazione con Tenzone. Il Vigor Liberty San Paolo Bari ha ottenuto finora una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte realizzando 9 goal e 14 reti subite. L'ultimo successo ottenuto dai biancoazzurri risale alla terza giornata quando vinse dinanzi ai propri tifosi 4-3 contro la compagine Trulli e Grotte. L'ultimo pareggio del Vigor Liberty San Paolo Bari è accaduto invece alla sesta giornata in casa della Virtus Bitritto (1-1).

