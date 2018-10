Il Vigor Trani sconfigge il Molfetta per 1-0

Il Vigor Trani, che ha totalizzato 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, nell'ultimo turno ha sconfitto in casa per 1-0 il Molfetta. La squadra biancazzurra ha segnato 6 goal e ha subito solo 4 reti e si trova in ottava posizione nella classifica avulsa. Nella prossima giornata, l'ottava, il Vigor Trani affronta in trasferta la Fortis Altamura che si trova a 13 punti. L'ultima sconfitta in trasferta per gli uomini di Scaringella risale alla quarta giornata di campionato quando il Brindisi vinse per 2-0.

