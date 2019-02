Ko del Brindisi con il Molfetta, ma ci sarà ricorso

Queste le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultimo turno del campionato d'Eccellenza: Una giornata di squalifica per Jaime Leon Merito (Brindisi), Vito Quacquarelli e Sergio Quercia (UC Bisceglie), Vincenzo Ladogana e Ernesto Dispoto (F. Altamura), Alessandro Scialpi (Barletta), Salvatore Cannito (Molfetta Sportiva) e Mattia Negro (Vigor Trani). Squalifica sino al 14 febbraio per Salvatore Maurelli (F. Altamura). Inibizione sino al 7 marzo per Nicolò Gialluisi (Terlizzi). Partita Molfetta Calcio-Brindisi (2-0): risultato non omologato in seguito al preannuncio di reclamodel Brindisi. In merito alla finale d’andata di Coppa Italia Eccellenza tra Corato e Casarano, il Giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 200 euro al Casarano e di cento euro al Corato. La Corte sportiva d’Appello territoriale, infine, ha respinto il reclamo del Mesagne in merito alla partita interna giocata contro il San Severo il 25 novembre scorso, confermando lo 0-3 a tavolino.

