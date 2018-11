L'Adriese ospita la Virtus Bolzano

L'Adriese, 21 punti frutto di sei vittorie, tre pareggi e e una sconfitta, comanda la classifica del girone C. Nell'undicesima giornata del campionato di Serie D la prima della classe dinanzi ai propri tifosi sfiderà la Virtus Bolzano che si trova in nona posizione con 13 punti. L'ultima sconfitta che si ricordi dell'Adriese risale alla decima giornata di campionato quando i granata hanno perso 4-2 lontano dalle mura amiche al cospetto della compagine Cjarlins Muzane. Al momento in campionato la capolista detiene il miglior attacco del torneo con 26 reti siglate mentre per quanto riguarda la casella delle reti subite ne ha incassate 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA