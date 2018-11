L'Alto Tavoliere San Severo pareggia contro il Terlizzi

L'Alto Tavoliere San Severo, 8 punti in classifica, frutto di due vittorie, due pareggi e sette sconfitte, nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato a reti inviolate in casa contro il Terlizzi. La formazione giallogranata si trova al penultimo posto in classifica, a + 1 sulla compagine Molfetta Sportiva 1917. Inoltre la banda di Prosperi ha segnato undici reti e detiene la seconda peggior difesa con 21 reti segnate e peggio ha fatto il Molfetta Sportiva 1917 con 25 marcature subite. Nel prossimo turno l'Alto Tavoliere San Severo sarà impegnato in trasferta contro il Mesagne che si trova terzultimo a 8 punti nella classifica avulsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA