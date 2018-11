L'Atletico Aradeo sfida il Novoli

L'Atletico Aradeo, seconda in classifica con 19 punti nel campionato di Promozione, girone B, nel dodicesimo turno sfiderà dinanzi ai propri tifosi il Novoli, terzo in graduatoria a meno due proprio dai giallorossi. Finora gli uomini di mister Cerbino, che si trovano a meno uno dalla vetta rappresentata dall'Ugento, hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli con un ruolino di marcia di tutto rispetto con cinque vittorie, quattro pareggi e due sconfitte conquistati. Inoltre i giallorossi, che sono reduci dalla vittoria in trasferta per 3-1 contro la compagine Taurisano, hanno realizzato diciassette reti (miglior attacco del torneo) e hanno subito dodici marcature (quarta peggior difesa della competizione).

