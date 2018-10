L'Atletico Racale, seconda forza del campionato a 13 punti, nell'ultima giornata del torneo di Promozione del girone B, ha pareggiato in trasferta (1-1) contro la compagine A. Toma Maglie. La compagine biancoazzurra ha collezionato dopo otto giornate di campionato quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Inoltre ha realizzato 10 goal e ne ha subiti 10. Nel prossimo turno l'Atletico Racale sfida in casa l'Ostuni che nell'ultimo match ha vinto in casa contro il Talsano per 3-0. L'ultima sconfitta dell'Atletico Racale risale alla sesta giornata quando perse 1-0 lontano dalle mura amiche contro il Salento Football.

