L'Atletico Racale ufficializza il nuovo tecnico: Ã¨ Marangio

ll tempo di gioire per il successo sofferto ottenuto in rimonta contro il Lizzano e l'Atletico Racale annuncia il suo nuovo allenatore. Si tratta di Giocchiano Marangio che l'anno scorso è stato l'artefice del grande campionato disputato con il Mesagne dove vinse la Coppa Italia Promozione. L'esordio ufficiale sulla panchina biancazzurra avverrà nella gara casalinga di Coppa Italia contro il Taurisano. Nella sua lunga esperienza sui campi dilettantistici, il nuovo allenatore dell’Atletico Racale ha guidato, da tecnico, Squinzano, Montalbano, Mesagne, Manduria, Massafra, l’ex asd Racale nel 2010-11 e il Brindisi, prima di ritornare al Mesagne chiudendo la scorsa stagione con un secondo posto e una Coppa Italia Promozione in bacheca che è valso il ripescaggio nella massima serie dilettantistica regionale.

