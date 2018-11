L'Atletico Tricase sconfigge la capolista Ugento

La capolista Ugento conserva il primato nel girone B di Promozione nonostante perda in casa dell'Atletico Tricase per 2-1. Per la capolista si tratta della seconda sconfitta subita in campionato dopo la prima incassata nella prima giornata in casa dell'Atletico Aradeo per 2-1. La formazione giallorossa nel prossimo turno affronterà in casa l'Uggiano che in classifica si trova al decimo posto con 14 punti frutto di tre vittorie, cinque pareggie e tre sconfitte. L'Ugento detiene la miglior difesa in campionato grazie allo score di otto reti subite mentre per quanto riguarda i gol fatti la prima della classe detiene il terzo miglior attacco del torneo con 14 reti siglate alle spalle del Lorenzo Mariano (15 gol) e Atletico Aradeo (17 reti).

