L'Atletico Vieste ospita il Casarano

Il Casarano è primo in classifica a quota 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultimo turno la capolista, grazie ad un gol di Palmisano al 40' della prima frazione di gioco, ha vinto per 1-0 contro il Vigor Trani che si trova al settimo posto con 15 punti. Dopo dieci giornate di campionato i rossoazzurri hanno realizzato 22 goal e hanno subito 11 reti. L'unica e ultima sconfitta patita dal Casarano risale alla seconda giornata quando perse 3-1 in casa del Terlizzi. Nel prossimo turno, nell'undicesima giornata di campionato, il Casarano va in casa dell'Atletico Vieste che si trova al nono posto con 14 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA