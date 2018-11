L'Atletico Vieste supera il Casarano

Il Casarano, primo nella classifica del campionato di Eccellenza, ha perso nell'ultimo turno in casa della compagine Atletico Vieste (sesto in classifica) per 2-1. Si tratta della seconda sconfitta nel torneo per la capolista e l'ultima volta che non ha conquistato alcun punto prima di questa volta risale alla seconda giornata quando il Casarano crollò dinanzi ai tifosi del Terlizzi per 3-1. La prima della classe comunque detiene il miglior attacco in Eccellenza con 23 marcature e ha subito 13 reti. Nel prossimo turno di campionato il Casarano affronta in casa il Molfetta che si trova in settima posizione a quota 16 punti dopo aver collezionato cinque vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

