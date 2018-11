L'Avezzano impatta contro il Francavilla

Il fanalino di coda Avezzano, 4 punti, nella decima giornata del campionato di Serie D, nel girone F, ha pareggiato in casa contro il Francavilla (1-1). I biancoverdi sono andati in vantaggio con Cerone al 22' del primo tempo mentre nel secondo tempo il Francavilla ha raggiunto il pari con Palumbo al 27'. L'Avezzano ha segnato 13 reti finora in campionato mentre ne ha subiti 18 (seconda peggior difesa del torneo alle spalle del Castelfidardo). Nel prossimo turno di campionato i biancoverdi affronteranno in trasferta il Santarcangelo che si trova in settima posizione a quota 15 punti. L'unica e prima vittoria dell'Avezzano nel torneo risale alla terza giornata quando vinse 5-1 contro il Castelfidardo.

