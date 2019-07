L'esperto Calabuig al Virtus Matino

Ecco le dichiarazioni della presidentessa della Polisportiva Virtus Matino Cristina Costantino:

“Siamo entusiasti ed orgogliosi di essere riusciti a portare a termine l’ accordo con il carismatico difensore centrale Matias Calabuig, che vanta esperienze professionali internazionali. Questo colpo di mercato conferma il nostro modo di operare, che ci ha contraddistinto sul campo nelle passate stagioni. E partiamo dall’arrivo di Calabuig per dare un netto segnale sulla progettualità della Polisportiva Virtus Matino”. Oltre all’operazione Calabuig, il direttore sportivo Antonio Bruno sembrerebbe essere in procinto di definire altre importanti trattative; dovrebbero vestire biancoazzurro l’esperto portiere Alessandro Leopizzi, il terzino Mino Margagliotti e i centrocampisti Lorenzo Franco e Gianni Venza. Sfumata invece ad un passo dal traguardo la trattativa per portare a Matino il centrocampista ex Unione Calcio Bisceglie Francesco Petrachi.