L'imperativo del San Giovanni Rotondo è risalire la china

Il San Giovanni Rotondo, dopo la sconfitta in trasferta contro il Real Zapponeta, rimane nei bassifondi della classifica come testimoniato dall'ultimo posto in graduatoria. Nel prossimo turno l'ultima della classe sfiderà in casa il Grumese che si trova in ottava posizione con 14 punti. Il San Giovanni Rotondo è l'unica compagine ancora che non ha collezionato alcun punto visto che in tredici partite di campionato ha solamente pareggiato una sola volta e perso dodici incontri realizzando otto reti. Invece il San Giovanni Rotondo ha raccolto la palla in fondo al sacco 48 volte, un dato statistico questo che la rende la compagine con la peggior difesa del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA