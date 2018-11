L'Olginatese affronta tra le mura amiche il Rezzato

Il fanalino di coda l'Olginatese che ha racimolato solo un punto su otto partite giocate, nel prossimo turno di campionato, la nona giornata del torneo di Serie D, girone B, gioca in casa ed ospita il Rezzato. I biancoblù d'altro canto si trovano in classifica in terza posizione insieme con il Sondrio, entrambi a quota 17. La formazione bianconera dinanzi ai propri tifosi, nonostante una classifica che parla solo negativo, vorrà di certo fare bella figura considerando che è stata cambiata la guida tecnica in queste ore con l'avvento in panchina di Simone Boldini. Inoltre i bianconeri finora non hanno ancora conquistato una vittoria in campionato, ma solo un pareggio e sette sconfitte. L'unico pari si registra nella quinta giorntata in casa contro il Legnago Salus (1-1).

