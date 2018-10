L'Otranto sfida in trasferta il Casarano

L'Otranto dopo la convincente vittoria in casa per 3-1 contro il Bisceglie si trova al settimo posto (11 punti) in graduatoria nella classifica avulsa e nel prossimo turno sfiderà in trasferta il Casarano. La squadra biancoblù ha conquistato fino adesso tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Inoltre dispone del terzo miglior attacco del torneo (10 marcature) mentre per quanto concerne i goal incassati ne ha subiti 7. Chi ha gli stressi punti dell'Otranto è il Vigor Trani calcio che però ha una differenza reti inferiore (2) rispetto ai biancoblù (3).

