L'Ugento continua il suo ruolino di marcia

La capolista Ugento continua la sua marcia inarrestabile verso la gloria. La prima della classe dopo aver vinto nel diciannovesimo turno di campionato contro il Carovigno (2-4), sfiderà nel prossima giornata in casa il Deghi, secondo in classifica con 39 punti frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Tra Ugento (41 punti) e Deghi ballano due punti di differenza. Quest'ultima nell'ultimo turno ha vinto 1-0 in casa contro il Lizzano (1-0). L'Ugento finora ha segnato 30 gol (miglior attacco della competizione) mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco 15 volte (miglior difesa della competizione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA