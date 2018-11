La capolista Adriese gioisce in casa del Cartigliano

L'Adriese, prima della classe nel girone C di Serie D, vince in casa per 1-0 sul campo del Cartigliano grazie alla rete di Aliù al 44' del primo tempo, ottava giornata del campionato. La compagine granata ha collezionato fino a questo momento cinque vittorie, tre pareggi e zero sconfitte ed è l'unica imbattuta nel torneo. Inoltre ha segnato 20 goal (miglior attacco del torneo) e ne ha subiti 9. Nel prossimo turno la capolista sfiderà in casa il Trento che è il fanalino di coda del torneo, fermo a 3 punti, che non ha ancora ottenuto una vittoria ma solo un pareggio e due sconfitte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA