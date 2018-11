La capolista Mantova ospita il Ciserano

La capolista Mantova, 19 punti, frutto di 6 vittorie, un pareggio e zero sconfitte, ha realizzato dopo sette giornate del campionato di Serie D, girone B, 13 goal (secondo miglior attacco della competizione) e ne ha subiti 4 (seconda miglior difesa). La compagine biancorossa che è reduce dalla trasferta vittoriosa contro la compagine Villa D'Almè Valbrembana per 1-0, ospita in casa nel prossimo turno il Ciserano che viaggia nei bassifondi della classifica e si trova in tredicesima posizione nella classifica avulsa con 6 punti. La formazione rossoblù ha ottenuto finora una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte segnando 10 goal e subendone 12.

