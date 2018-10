La capolista San Marco affronta in casa il Don Uva

La capolista San Marco che si trova in classifica a punteggio pieno nel girone A di Promozione (4 vittorie su 4) ed è reduce dalla vittoria interna contro il Norba Conversano, si appresta ad affrontare in casa il Don Uva che è a quota 6 punti nella quinta giornata di campionato. Quest’ultima compagine nell’ultimo turno ha sconfitto tra le mura amiche il Bitetto per 2-0. C’è da segnalare pure che il San Marco in 4 match ha subito solamente una rete e detiene il secondo miglior attacco del torneo (10 goal) alle spalle della Nuova Spinazzola (11 goal).

© RIPRODUZIONE RISERVATA