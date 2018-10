La capolista San Marco vince 2-1 in trasferta sull'Audace Barletta e allunga in vetta

La capolista San Marco consolida sempre di più la prima posizione in classifica nel campionato di Promozione, nel girone A. Nell'ottava giornata i granata vincono in trasferta per 2-1 sul campo dell'Audace Barletta. E pensare che la capolista era andata anche sotto al 14' minuto con Albanese, ma poi è riuscita a risalire la china grazie alle marcature di Salerno al 14' e Coco al 28' della ripresa. In seguito al pareggio in casa (1-1) dello Sporting Donia sul Vigor Liberty San Paolo Bari, il San Marco ha dilatato il vantaggio di due punti sulla compagine biancazzurra che ora dista a 8 punti dalla vetta. Inoltre la prima della classe al momento ha vinto otto partite su otto, ed è l'unica imbattuta insieme al Martina nel torneo.

