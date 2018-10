La capolista Terlizzi è pronta per sfidare il Vigor Trani in trasferta

La capolista Terlizzi che detiene 10 punti in classifica dopo il pari in casa contro il Barletta (1-1) sfida nel prossimo turno (quinta giornata del campionato di Eccellenza) in trasferta il Vigor Trani che è reduce dalla sconfitta (2-0) in casa del Brindisi. Il Vigor Trani, che in classifica ha racimolato 4 punti, ha sete di riscatto e vorrà fare sicuramente bella figura considerando che ha una motivazione in più dopo che ha annunciato nelle ultime ore il suo nuovo allenatore, Scaringella.

