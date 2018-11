La capolista Tuttocuoio perde in casa contro il Cannara

Il Tuttocuoio, 22 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e due sconfitte, nell'ultimo turno ha perso per 1-0 in casa contro il Cannara per la rete di Subbicini al 33' del primo tempo. Inoltre la prima della classe ha vinto sette partite, ne ha pareggiate una e ne ha perse due. Nella prossima giornata di campionato, l'undicesimo turno, nel girone E, i neroverdi sfideranno lontano dalle mura amiche il San Donato Tavarnelle che è a 14 punti (frutto di tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte) e che nell'ultimo match si è diviso la posta insieme con la Pianese.

