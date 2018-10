La capolista Ugento fa visita al Talsano

La capolista Ugento, dopo il pareggio interno a reti bianche contro la compagine Taurisano, è a quota 19 punti in classifica. La prima della classe ha collezionato fino a questo momento sei vittorie, un pareggio e una sconfitta realizzando 12 goal e subendone 5. Inoltre i giallorossi nella nona giornata del campionato di Promozione, girone B, affronteranno il Talsano in trasferta, terza forza del torneo a 12 punti, che è reduce dalla deblacle (3-0) in casa dell'Ostuni. Spulciando le statistiche si viene a conoscenza che l'unica e prima sconfitta registrata dall'Ugento risale alla prima giornata quando l'Atletico Aradeo era riuscito ad avere la meglio dinanzi ai propri tifosi sui giallorossi per 2-1.

