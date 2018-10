La Fortis Altamura non si ferma più

Continua il momento magico per la Fortis Altamura che dopo le tre vittorie consecutive in campionato mette il proprio timbro anche in Coppa Italia Eccellenza, battendo in tresferta il Brindisi per 0-1. Un successo che lancia i ragazzi di Maurelli, i quali adesso volano sulle ali dell'entusiasmo, aver battuto proprio il Brinidisi che ha gli stessi punti della Fortis è un chiaro segnale che i biancorossi hanno tutta l'intenzione di fare da padroni nella scena. Adesso però gli altamurani non dovranno accontentarsi e dovranno puntare al successo anche domenica nella difficile trasferta contro il Corato, per non perdere il passo del Terlizzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA