La Lnd autorizza un minuto di silenzio per la scomparsa dell'arbitro Giordano

La Lega Nazionale Dilettanti Puglia ha autorizzato lutto al braccio e un minuto di silenzio in tutte le gare pugliesi sino a domenica per la morte di Antonello Giordano, arbitro ventiquattrenne della sezione di Bari che ieri sera è morta a seguito di un incidente stradale, in cui il giovane viaggiava a bordo della sua moto e si è scontrato frontalmente contro un auto che sembrava viaggiare contromano. Nella stagione in corso, Giordano aveva arbitrato cinque gare di Eccellenza e due gare di Promozione pugliese. L’ultima quella di domenica 11 novembre al “Manzi-Chiapulin” tra Barletta e Otranto.

