La Nuova Spinazzola affronta in casa il Ginosa

La Nuova Spinazzola, 11 punti in classifica frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nel campionato di Promozione del girone A, affronta in casa il Ginosa (13 punti) che nell'ultimo turno ha battuto dinanzi ai propri tifosi lo Sporting Apricena per 2-1. La compagine biancoblù ha realizzato finora 17 goal e ne ha subiti 10 e l'ultima vittoria risale alla seconda giornata quando vinse per 6-3 in trasferta contro la formazione del Trulli e Grotte. Il Ginosa d'altro canto ha segnato 12 goal mentre per quanto concerne i goal subiti ne ha incassati 11.

© RIPRODUZIONE RISERVATA