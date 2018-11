La Salento Football perde tre giocatori per squalifica, queste le decisioni del giudice sportivo

Sono undici i calciatori destinatari di provvedimenti disciplinari da parte del Giudice sportivo emessi dopo le partite della decima giornata di andata del campionato di Promozione girone B, giocate domenica scorsa, 11 novembre tra le squadre più colpite sicuramente la Salento Football che perde ben tre calciatori per il prossimo turno: Montenegro, Masi e Perrone. Due invece le giornate di squalifica per Gianluca Mingiano (Atl. Tricase, espulso domenica scorsa), mentre per una giornata invece squalificatiSimone Cataldi (A. Toma Maglie, espulso domenica scorsa), Pierfrancesco Rollo (Deghi, espulso domenica scorsa), Giovanni Malagnino (Deghi), Thomas Lanzillotti (Carovigno, espulso domenica scorsa), Gabriele Camisa (Ostuni), Matteo Elia (Ugento), Cosimo Tedesco (Novoli).

