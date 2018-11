La Sanremese sfida in casa l'Arconatese

La Sanremese si trova al secondo posto nel girone A del campionato di Serie D con 23 punti (sette vittorie, due pareggi e zero sconfitte). Inoltre la compagine biancoazzurra ha realizzato venti gol e per quanto riguarda la casella dei gol subiti ne ha incassati sette. La banda di Alessandro Lupo ospita in casa nell'undicesima giornata l'Arconatese che si trova in nona posizione e ha conquistato tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte realizzando tredici reti e subendone quindici. Nell'ultimo turno, la decima giornata, la Sanremese ha vinto in casa del Ligorna per 2-1 mentre l'Arconatese ha vinto dinanzi ai propri tifosi contro la Pro Dronero (2-1).

© RIPRODUZIONE RISERVATA