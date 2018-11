La Toma Maglie ospita il Salento Football

La Toma Maglie, squadra che milita nel campionato di Promozione, girone B, si trova al penultimo posto a quota otto punti davanti al fanalino di coda Carovigno (7 punti). Nell'ultimo turno i giallorossi hanno perso 2-1 in casa della capolista Uggiano che si trova al decimo posto in classifica. La Toma Maglie nella dodicesima giornata sfiderà in casa il Salento Football che staziona al quarto posto in graduatoria (17 punti). La compagine giallorossa ha realizzato dodici gol e ha subito quindici marcature. La Toma Maglie ha ottenuto finora zero vittorie in campionato, otto pareggie e tre sconfitte ed è l'unica compagine nel campionato di Promozione a non aver vinto ancora una partita.

