Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata

Il Giudice Sportivo ha decretato le sentenze dopo la quarta giornata del campionato di Prima Categoria: nel girone B squalificati per un turno i calciatori Vito Fresa (Atl. Acquaviva) e Mattia Lepera (Cedas Avio Brindisi). Inibizione sino al 1° novembre sia per il dirigente della Football Acquaviva, Gennaro V. Imperato che per per il dirigente della Don Bosco Manduria, Giuseppe Moscogiuri, sino al 25 ottobre. Ammenda di cento euro per il Latiano. Nel girone C squalificati per una giornata Andrea Causio (Copertino), Gabriele Sacco (Leverano), Simone Errico (Memory Campi), Pietro Giovanni Montagna (Sanarica), Lorenzo Zollino (Soleto), Souareba Bayo (Veglie), Emmanuel Longo (Virtus Lecce). Infine squalificato l’allenatore del Veglie, Christian Salvatore Tondi, sino al 25 ottobre prossimo.

