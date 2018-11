Le decisioni del Giudice Sportivo: tre giornate a Gatto

Il Giudice Sportivo in merito alla gara Seclì-Atletico Veglie del 21 ottobre scorso, il Giudice sportivo ha respinto tutte le istanze della reclamante Atletico Veglie, confermando il risultato emerso dal campo, ossia quello di 2-1. Confermata anche la squalifica per Gianmaria Gatto per tre giornate, due invece per Roberto Clemente (RS Crispiano); una per Renato Collocolo (Grottaglie), Vincenzo Silvestri e Massimo Riformato (Massafra). Per quanto concerne gli allenatori Pasquale Dalena, del Castellaneta, è stato squalificato fino al 15 novembre, mentre il dirigente del Latiano Gagliano è stato inibito sempre fino al 15 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA