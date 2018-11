Lecco ritorna capolista nel girone A

Il verdetto dell'ottava giornata del campionato di Serie D, girone A, ha un nuovo verdetto: il Lecco ritorna in vetta a 19 punti, dopo il pareggio del Ligorna in casa contro la compagine Stresa Sportiva (1-1), e la conseguente vittoria per 5-0 sulla Fezzanese. La prima della classe ha realizzato 20 goal, ha subito solo 5 reti e ha finora conquistato sei vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Nella cinquina rifilata alla Fezzanese c'è da segnalare che le prime quattro reti sono state siglate nel primo tempo: a far gioire i tifosi è la doppietta di D'Anna e le reti di Moleri e Lisai. La quinta marcatura siglata nella seconda frazione di gioco porta la firma di Capogna.

