ll fanalino di coda Mesagne sfida il Bisceglie

Il fanalino di coda Mesagne, 2 punti in graduatoria, in seguito alla sconfitta interna contro il Molfetta (2-3), ha bisogno di punti per risollevare il morale e la classifica. Nella quinta giornata di campionato i gialloblù si apprestano ad affrontare il Bisceglie in trasferta che detiene un solo punto in più (3). Il Mesagne ha bisogno di migliorare la fase offensiva perché spulciando le statistiche ha il secondo peggior attacco del torneo (3 goal) insieme con il Vigor Trani. Il Bisceglie invece ha solo racimolato 4 goal su 4 partite disputate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA