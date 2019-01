Lo United Sly all'esame Stornarella

Lo United Sly, dopo aver dilagato in trasferta contro il Real Sannicandro (0-6), continua la sua conquista verso il campionato di Promozione. La prima della classe ha collezionato 52 punti frutto di diciassette vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Inoltre la capolista ha segnato dopo diciotto partite di campionato la bellezza di 76 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco solo 6 volte. Inoltre lo United Sly è l'unica compagine nel torneo a non aver ancora perso nella competizione e nel prossimo turno sfiderà lo Stornarella che si colloca al quarto posto con 35 punti frutto di undici vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA